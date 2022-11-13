Власти Калининграда назвали сроки восстановления сотрудничества с ЕС Губернатор Алиханов заявил, что рассчитывает вернуться к сотрудничеству с ЕС через два-три года

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что планирует вернуться к полноценному сотрудничеству со странами Евросоюза через два-три года. По словам главы региона, история полна примеров, когда после войн стороны все равно восстанавливали экономические отношения.

Мне кажется, мы к сотрудничеству вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если смотреть с холодной головой на историю — столько воевали, но потом восстанавливали отношения. Политика — временно, а экономика и соседство — навсегда, — заявил Алиханов.

Ранее глава Калининградской области сообщил о прекращении с 18 июня транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Он пояснил, что соответствующее уведомление было получено от компании «Литовские железные дороги».

После этого Минтранс Литвы попросил коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом. В то же время в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение об осуществлении платежей не зависит от госучреждений страны. Что именно следует отнести к исключительным случаям, в министерстве не уточнили.