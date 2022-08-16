Власти Литвы попросили банки принимать платежи за транзит в Калининград Минтранс Литвы попросил банки в исключительных случаях принимать оплату за транзит в Калининград

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Минтранс Литвы попросил банки иногда в виде исключения создавать возможности для оплаты транзита российских товаров в Калининград, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что банки, Ассоциация банков Литвы и компетентные организации на постоянной основе ведут консультации по отдельным случаям.

Министерство транспорта попросило коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом, — говорится в сообщении.

Однако, как подчеркнули в литовском Минтрансе, окончательное решение об осуществлении платежей не зависит от госучреждений страны.

Ранее стало известно, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене отметила, что расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, клиенты были оповещены об этом заранее.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с транзитом грузов в Калининград через Литву путём переговоров и диалога.