Власти Белгорода вывезут свыше тысячи детей из-за обстрелов ВСУ Гладков: порядка 1,3 тысячи детей отправят на отдых в другие регионы

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Вячеслав Гладков

Мэрия Белгорода за последние сутки получила около 1300 заявок с просьбой отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона также отметил, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 белгородцев.

Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть места размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять, — написал он.

5 января Гладков сообщал о готовности властей региона помочь всем желающим эвакуироваться из Белгорода. По его словам, для этого нужно обратиться в его приемную или к мэру города Валентину Демидову, также можно позвонить по телефонам 112 и 122. Гладков уточнял, что белгородцев готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин. Губернатор отметил, что переселенцы смогут находиться там столько времени, «сколько это будет необходимо», в комфортных условиях и теплых номерах.

30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пятеро детей, а также 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.