Вильфанд предрек жару в «неожиданных регионах» России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ближайшие два-три дня жара до 30–36 градусов установится в «неожиданных регионах» России, включая Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Неспокойную погоду с дождями прогнозируют в Московской, Ленинградской и Тамбовской областях, а также в Приморье.

Наиболее жаркая погода в достаточно неожиданных регионах. В Магаданской области, на Камчатке, востоке Коми, Архангельской области температура прогнозируется выше 30 градусов, — сообщил Вильфанд.

При этом до конца дня в Московской, Ленинградской, Тамбовской, Рязанской и Костромской областях прогнозируют сильный дождь и грозу. А 15 и 16 июля сильный дождь, гроза и ветер ожидают Ростовскую область и Приморье, где за двое суток выпадет месячная норма осадков.

Ранее Вильфанд сообщил, что при жаркой и тёплой погоде происходят перемещения воздушных масс, из-за которых наблюдается конденсация водяных паров и образование ливней. Такие дожди идут не более часа, но при этом выпадает большое количество осадков.