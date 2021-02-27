Вице-премьером правительства Башкирии стал Максим Забелин

Максим Забелин, ранее занимавший пост министра здравоохранения Башкирии, был назначен на должность вице-премьера регионального правительства. Об этом глава республики Радий Хабиров объявил на совещании в понедельник, 1 марта.
Назначенный на новый пост Забелин в Башкирии будет отвечать за решение вопросов демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населению, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения. Прежде эти задачи выполняла Ленара Иванова. Ей приходилось совмещать указанную работу с выполнением своих обязанностей в должности министра семьи, труда и социальной защиты. Теперь Иванова освобождена от вице-премьерской работы. На посту главы регионального ведомства она остаётся.
Решение о кадровых изменениях Хабиров объяснил необходимостью бороться со смертностью,
Как передавал NEWS.ru, временно исполняющий обязанности руководителя Республики Мордовии Артём Здунов объявил об отставке правительства региона.
Он подписал кадровый указ на сессии госсобрания. Здунов подвёл итоги первых 100 дней своей деятельности в Мордовии и признал работу кабмина неудовлетворительной.