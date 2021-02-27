Вице-премьером правительства Башкирии стал Максим Забелин

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Уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская заявила, что на родителей детей, переодевшихся в костюмы единорогов и инсценировавших «нападение» на ювелирный магазин, составлены протоколы об административном правонарушении.

Родители одобрили участие в инсценировке детей, согласившихся на роль хулиганов, отметила омбудсмен в Instagram. Устиновская добавила, что мальчик семи лет и девочка 10 лет были наняты через рекламное агентство. Владелица...