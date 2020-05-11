Регионы

Вице-мэр Новороссийска уходит с поста из-за нарушения режима карантина

05:22, 12 мая 2020 30
Фото: АГН «Москва»

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко покинет занимаемую должность из-за видеозаписи, на которой видно, как чиновник нарушает режим самоизоляции, сообщил глава администрации города Игорь Дяченко.

На записи, которую имеет в виду мэр, запечатлена группа людей, находящаяся на одной из баз отдыха, в числе их была и Демченко. Люди отдыхали группой во время действия режима самоизоляции, введённого в регионе в связи с пандемией коронавируса.

Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост, — написал мэр в своём Instagram.

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