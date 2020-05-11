Вице-мэр Новороссийска уходит с поста из-за нарушения режима карантина

https://static.news.ru/photo/56826fb8-93f7-11ea-9430-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко покинет занимаемую должность из-за видеозаписи, на которой видно, как чиновник нарушает режим самоизоляции, сообщил глава администрации города Игорь Дяченко.

На записи, которую имеет в виду мэр, запечатлена группа людей, находящаяся на одной из баз отдыха, в числе их была и Демченко. Люди отдыхали группой во время действия режима самоизоляции, введённого в регионе в связи с пандемией коронавируса.

Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост, — написал мэр в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил, что священник одной из церквей Кубани заразил коронавирусом 35 прихожан.