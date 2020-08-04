Вице-мэр Горячего Ключа умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c1d8340-d667-11ea-b4d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы Горячего Ключа Николай Батманов, проходивший лечение от новой коронавирусной инфекции, скончался.

Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 53 года, — отметил глава города Александр Кильганкин.

По его словам, Батманов лечился в краевой инфекционной больницы. Болезнь протекала в тяжёлой форме.

В России за минувшие сутки выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7878 пациентов. С начала пандемии в стране заболевание выявили у 861 423 человек, 14 351 из них скончался. 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходит лечение 185 601 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что американский бизнесмен и политик Херман Кейн скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 75-м году жизни. Коронавирус у него выявили в начале июля, менее чем через две недели после того, как он 20 июня посетил митинг президента США Дональда Трампа в Талсе (Оклахома). Кейн относился к группе риска, так как недавно вылечился от рака.