Вертолётные экскурсии запустили в Бурятии

Первая вертолётная экскурсия была запущена в аэропорту Байкал в Улан-Удэ, сообщает «МК в Бурятии». Торжественную церемонию посетили зампред правительства Иван Альхеев и министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, а также директор «АК Баргузин» Анатолий Нимаев. Пассажирами первого рейса на организованной по инициативе Минтуризма Бурятии экскурсии стали туристические операторы Бурятии.

Это будет полёт над городом Улан-Удэ. Нас очень поддерживает холдинг «Вертолёты России», Улан-Удэнский авиационный завод. Именно с помощью холдинга и завода мы используем нашу вертолётную технику, на которой будут совершены полёты. Это будут полёты в отдалённые районы. В первую очередь мы хотим развить полёты в Байкальск, Ольхон, разные заповедники, куда зачастую на транспорте добраться невозможно. У нас в республике стоит три вертолёта больших МИ-8АМТ. В планах с июня-июля ещё поставить один маленький вертолёт — это вертолёт «Ансат» на семь мест, — сообщил Нимаев.

Он добавил, что полёт до Байкальска в две стороны будет стоить около шести тысяч рублей на пассажира. Также запланирована разработка маршрутов по различным направлениям, таким как получасовой полёт над Улан-Удэ, в зимнее время полёты по маршрутам Байкальск — Улан-Удэ и Улан-Удэ — Ольхон, а летом — Улан-Удэ — Усть-Баргузин.

Ранее стало известно, что в большей части жилых домов и социальных объектах Улан-Удэ, пострадавших из-за аварии на ТЭЦ-1, восстановлено теплоснабжение. Горячее водоснабжение подключено во всех социальных и лечебных учреждениях, в планах до конца дня подключить все оставшиеся 180 жилых домов, сообщили в оперативном штабе Бурятии.