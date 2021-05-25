«Ведомости»: власти Москвы могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ba27c80c-be0c-11eb-a346-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичные власти могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, изучив опыт Якутии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к мэрии Москвы.

По данным СМИ, в Якутии власти собираются изучить мнение общества по такому решению. При этом до выборов в Госдуму, назначенных на 19 сентября, принуждать жителей к введению прививок не будут, так как это «может сказаться на протестных настроениях».

Другой собеседник журналистов рассказал, что, если прививки станут обязательными, вакцину нельзя будет использовать в качестве инструмента внешней дипломатии, так как мощностей для производства может оказаться недостаточно.

25 мая правительство Якутии на своём сайте сообщило, что намерено штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. Власти объяснили, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней. Сейчас это сообщение удалено как с сайта администрации, так и из социальных сетей.

После этого главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева объяснила, что жители региона смогут оформить отказ от прививки от коронавируса, указав причину такого решения. В правительстве разъяснили, что не требуют от людей обязательной прививки.