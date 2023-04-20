В Запорожье сообщили, что ВСУ заняли часть серой зоны в регионе Балицкий: ВСУ заняли село Каменка в Запорожской области

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ удалось занять часть серой зоны в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинские силы вошли в село Каменка. Балицкий добавил, что ВСУ активизировали свои действия, однако ситуация находится под контролем ВС РФ.

Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных, — сказал Балицкий.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» 20 апреля сообщил, что российские военные силы смогли прорваться к трассе под Артемовском, но ВСУ пока мешают им закрепиться. В канале отметили, что дорога соединяет город с украинскими позициями в Часовом Яре. Также бои идут западнее железной дороги и рядом с Богдановкой.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что в западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои. Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают движение вперед «и днем, и ночью». Пушилин подчеркнул, что в город будут возвращаться люди и его необходимо восстанавливать, так как в нем есть рабочие места и предприятия.