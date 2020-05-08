В Вологодской психбольнице детское отделение закрыли на карантин

https://static.news.ru/photo/37563436-9211-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детское отделение Вологодской психиатрической больницы закрыли на карантин после выявления коронавируса у семи воспитанников и трёх сотрудников.

Коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, в том числе у трёх сотрудников и семи детей, находившихся на госпитализации в детском отделении больницы, — цитирует РИА Новости сообщение регионального оперативного штаба.

Уточняется, что в моногоспиталь Череповца переведены 6 детей и 3 работника психиатрической клиники. Один ребёнок, у которого нет симптомов, получает лечение амбулаторно.

В больнице проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактные лица протестированы на наличие COVID-19. Персонал отделения из числа контактных лиц для временного проживания перемещён в отдельный корпус.

Ранее комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил о смерти трёх медиков от заболеваний, вызываемых коронавирусом. Жертвами вируса стали два врача Александровской больницы и медсестра Госпиталя для ветеранов войн, которые скончались во второй половине апреля, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 274 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 198 676 (+10 817 за последние сутки), более 31 тыс. выздоровели, умерли 1827 человек. В Москве 104 189 заболевших (+5667 за последние сутки), выздоровели более 12 тыс., умерли 1010.