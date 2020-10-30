В Волгограде объяснили выписку недолеченных пациентов с коронавирусомм

https://static.news.ru/photo/4996d432-1ac1-11eb-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Волгоградской области пациентов инфекционных больниц могут выписывать без отрицательных тестов на коронавирус при удовлетворительном самочувствии. Об этом заявила заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Марина Гаврилова.

В методических рекомендациях допускается выписка из стационара с положительными результатам на COVID, то есть нет отрицательных мазков пока, но его могут выписать, — цитирует Гаврилову РИА Новости.

Она подчеркнула, что лечащий врач оценивает возможность выписки в каждом подобном случае. Пациент может быть выписан только в удовлетворительном состоянии, если симптомы умеренно выраженные, тогда человек может долечиваться дома.

Комитет здравоохранения региона сообщил, что в больницах с коронавирусом находятся 6,4 тысячи человек, всего в регионе развёрнуто 7,5 тысячи койко-мест для таких пациентов. Долечивание на дому позволит освободить места для тяжёлых пациентов.

По данным на 29 октября, в регионе коронавирус диагностирован у 20 118 человек. Излечились 17 362 человека, умерли 203. За последние сутки были госпитализированы 199 пациентов.

Как писал NEWS.ru, ситуация с коронавирусом и сезонными заболеваниями остаётся достаточно напряжённой. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас везде по России ощущается нехватка врачей.