В свердловском городе объявили траур по погибшим в спецоперации В городе Сухой Лог объявили траур по погибшим в СВО местным жителям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Сухой Лог Свердловской области объявили 15 ноября днем траура в связи с гибелью двух местных жителей, участвовавших в спецоперации на Украине. Горадминистрация отменила все развлекательные мероприятия в этот день.

15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура и отменены все праздничные, увеселительные и развлекательные мероприятия, — говорится в сообщении на сайте администрации.

Ранее власти Челябинской области сообщили о гибели пятерых местных жителей, призванных на военную службу из запаса в рамках частичной мобилизации. Они пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей вдобавок к государственным выплатам. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.

В сентябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВС РФ в ходе спецоперации составили 5937 человек. При этом он добавил, что украинская армия потеряла 61,2 тысячи человек убитыми и 49,3 тысячи ранеными.