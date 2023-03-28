На Ставрополье запретили использовать беспилотники Губернатор Владимиров запретил использовать гражданские беспилотники над Ставропольем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел запрет на использование в регионе гражданских беспилотников до особого распоряжения. С 28 марта запускать дроны смогут только органы государственной власти региона, сообщается в постановлении, размещенном на портале правовой информации края.

Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края, — отмечается в тексте документа.

В список исключений вошли органы государственной власти Ставрополья, федеральные и муниципальные госорганы, их подведомственные учреждения и организации, выполняющие государственный оборонный заказ.

Запрет распространяется на дроны массой до 30 кг. Аналогичные меры ранее приняли в целом ряде регионов России.

Ранее стало известно, что в Новой Москве недалеко от железнодорожных путей нашли обломки беспилотника. Он был окрашен в цвета украинского флага. Никто не пострадал. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. Упавший беспилотник обнаружил житель села Свитино Вороновского поселения. По его словам, БПЛА лежал в 100 метрах от Большого кольца Московской железной дороги.