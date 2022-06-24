В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море В Сочи ведутся поиски семерых пассажиров двух автомобилей, смытых в Черное море

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России

В Лазаревском районе Сочи два легковых автомобиля с восемью пассажирами смыло потоком воды в Черное море, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сообщается, что одного человека удалось спасти, ведутся поиски оставшихся семерых.

В районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля, — сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве добавили, что в поисках участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев».

Ранее в Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух малолетних детей 2016 и 2017 годов рождения. По данным ведомства, инцидент произошел на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Позже пропавших нашли мертвыми. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.