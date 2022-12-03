В Саратове водитель грузовика врезался в стену дома

Фото: IMAGO/Bernd März/Global Look Press

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в стену многоквартирного дома в Саратове. Предварительно, мужчина был пьян, сообщает в Telegram пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП произошло в Ленинском районе областного центра. Стена частично обрушилась, пострадавших не оказалось.

Предварительно установлено, что сегодня, 03.12.2022, в вечернее время водитель грузового автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, въехал в стену многоквартирного дома 4 по улице Зои Космодемьянской города Саратова, — отметили в региональной прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что семья из пострадавшей квартиры переселена во временное жилье. Экстренные службы в настоящий момент разбирают завалы. Виновник грузовика задержан.

Ранее в этот же день в Саратове автобус врезался в столб в Кировском районе. Пострадали 10 человек, детей среди них нет. Восемь из десяти пострадавших были госпитализированы.