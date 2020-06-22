В Саратове шествие войск к 75-летию Победы пройдёт без зрителей

Шествие войск Саратовского гарнизона к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Саратове 24 июня без зрителей. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
По её словам, начальник Саратовского военного гарнизона направил в ведомство письмо, в котором сообщил, что шествие пройдет без зрителей и участия ветеранов.
В Саратовской области в качестве торжественных мероприятий запланирован не парад Победы, а шествие.
Матвеева заявляла, что шествие к 75-летию Победы является массовым мероприятием. Его проведение в условиях распространения коронавируса нежелательно,
Ранее власти региона до 30 июня запретили работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, а также все массовые мероприятия. Все жители обязаны носить медицинские маски в общественных местах, люди старше 65 лет находиться на самоизоляции.
С 22 июня жители Саратовской области могут гулять в парках и скверах по двое, соблюдая социальную дистанцию. Всего в регионе коронавирусом заразились 5562 человека, умер 41 пациент, излечились 2640.
NEWS.ru писал, что в Омске зрителей не пустят на парад Победы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен