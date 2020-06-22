В Саратове шествие войск к 75-летию Победы пройдёт без зрителей

https://static.news.ru/photo/456fb9e2-b486-11ea-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шествие войск Саратовского гарнизона к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Саратове 24 июня без зрителей. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По её словам, начальник Саратовского военного гарнизона направил в ведомство письмо, в котором сообщил, что шествие пройдет без зрителей и участия ветеранов.

В Саратовской области в качестве торжественных мероприятий запланирован не парад Победы, а шествие.

Матвеева заявляла, что шествие к 75-летию Победы является массовым мероприятием. Его проведение в условиях распространения коронавируса нежелательно, сообщает РИА Новости.

Ранее власти региона до 30 июня запретили работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, а также все массовые мероприятия. Все жители обязаны носить медицинские маски в общественных местах, люди старше 65 лет находиться на самоизоляции.

С 22 июня жители Саратовской области могут гулять в парках и скверах по двое, соблюдая социальную дистанцию. Всего в регионе коронавирусом заразились 5562 человека, умер 41 пациент, излечились 2640.

NEWS.ru писал, что в Омске зрителей не пустят на парад Победы.