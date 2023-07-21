В Санкт-Петербурге родители назвали сына именем знаменитого политика В Санкт-Петербурге родился мальчик по имени Владимир Путин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге родился однофамилец президента России Владимира Путина, сообщает городской комитет по здравоохранению в Telelgram-канале. Мать Виктория, родившая 10 июля, дала сыну имя Владимир. По ее словам, она назвала ребенка в честь своего отца, а также ей нравится энергетика этого имени и значение — владеющий миром.

Десятого июля 2023 в родильном доме № 10 на свет появился Володя Путин. Его мама Виктория рассказала, что так зовут дедушку новорожденного — он тоже Владимир и однофамилец президента России — Владимира Путина, — говорится в сообщении.

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