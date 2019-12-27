https://static.news.ru/photo/fd7d2996-288d-11ea-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самарская станция переливания крови запретила геям, а также «наркоманам» и «проституткам» сдавать донорскую кровь. Их отнесли к группе риска.

На сайте медучреждения в разделе «абсолютные ограничения для сдачи крови» среди прочего указывается следующая информация:

Инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки).

Заместитель директора по медицинской части клиники Елена Кудинова, как пишет издание «Другой город», объяснила запрет наличием некоего постановления главного государственного санитарного врача России, которое запрещает геям сдавать кровь.

«Гомосексуалисты, наркоманы и проститутки» были включены в «группу риска» в 2001 году. В 2008 году Минздрав исключил эту формулировку.

Ранее британский журналист Джеймс Лонгман снял репортаж о преследовании геев в Чечне. Во время визита в республику он посетил тюрьму, где, предположительно, держали и пытали гомосексуалистов, писал NEWS.ru.