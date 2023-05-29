В ряде областей Украины прогремели взрывы ТСН: в городе Кременчуг, а также в четырех областях Украины прогремели взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы раздались в нескольких областях Украины, включая город Кременчуг в Полтавской области, а также Винницкую, Черкасскую и Одесскую области, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. По всей стране объявлена воздушная тревога.

В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. ...В Одесской области слышны взрывы, — сообщает телеканал.

Вечером 28 мая украинские СМИ также сообщали о громких взрывах в Житомире и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский описал эту атаку дронами как одну из наиболее масштабных.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны российских военных начались 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы. Цели атак включают энергетические объекты, оборонную промышленность и средства военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских областях объявляется ежедневно, иногда она распространяется на всю страну.

Утром 28 мая мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе Киева загорелось здание склада после падения обломков БПЛА. По его словам, площадь пожара составила 700 кв. м. До этого мэр заявлял о взрывах и работе ПВО. Позднее он добавил, что возгорание локализовано. Кроме того, мэр сообщил, что на складе были разрушены строительные конструкции на площади в 1000 кв. м.