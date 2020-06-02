В Ростовской области закрыли на карантин 63 учреждения соцобслуживания

https://static.news.ru/photo/994a091e-a4f5-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Елена Елисеева Фото: mintrud.donland.ru

Власти Ростовской области закрыли на двухнедельный карантин все учреждения социального обслуживания региона с круглосуточным пребыванием людей.

Об этом на заседании областного оперштаба по предотвращению распространения коронавируса сообщила министр труда и социального развития Елена Елисеева, передаёт РИА Новости. По её словам, из 84 государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении министерства, 63 — круглосуточные.

Власти Ростовской области пошли на такие меры из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в Сальском, Зверевском, Белокалитвинском психоневрологических интернатах, Шахтинском филиале психоневрологического диспансера, Шахтинском пансионате для инвалидов и в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

По состоянию на 2 июня в Ростовской области выявлено 5195 случаев COVID-19, 40 человек скончались, 1834 — выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал о закрытии на карантин общежития с иностранными студентами в Санкт-Петербурге.