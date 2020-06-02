В Ростовской области закрыли на карантин 63 учреждения соцобслуживания

Власти Ростовской области закрыли на двухнедельный карантин все учреждения социального обслуживания региона с круглосуточным пребыванием людей.
Об этом на заседании областного оперштаба по предотвращению распространения коронавируса сообщила министр труда и социального развития Елена Елисеева,
Власти Ростовской области пошли на такие меры из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в Сальском, Зверевском, Белокалитвинском психоневрологических интернатах, Шахтинском филиале психоневрологического диспансера, Шахтинском пансионате для инвалидов и в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
По состоянию на 2 июня в Ростовской области выявлено 5195 случаев COVID-19, 40 человек скончались, 1834 — выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал о закрытии на карантин общежития с иностранными студентами в Санкт-Петербурге.
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