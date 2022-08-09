В России вновь продлили режим ограничения полетов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В центральной и южной части России вновь продлен режим ограничения полетов. Как сообщает Росавиация, он будет действовать для 11 аэропортов до 17 августа.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

По-прежнему ограничены полеты в в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты страны работают штатно. Российским авиаперевозчики должны организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Минфин отказался согласовывать предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению аэропортам субсидий в размере 10 млрд рублей. В ведомстве посчитали, что у терминалов «всё не так уж и плохо», а значит проект по поддержке аэропортов в условиях санкций, разработанный по поручению премьера Михаила Мишустина, можно поставить на паузу.

Накануне 12 российских регионов поддержали идею налогового послабления для авиабизнеса. Они оценили идею снижения или обнуления ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолёты.