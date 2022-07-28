Минфин не согласовал субсидии 10 млрд рублей аэропортам

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Минфин отказался согласовывать предложенный Минтрансом и Росавиацией проект по выделению аэропортам субсидий в размере 10 млрд рублей. Проект по поддержке аэропортов в условиях санкций разрабатывался по поручению премьера Михаила Мишустина, пишут «Ведомости».

В рамках предложения предусматривалось выделение средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и возмещение процентов по инвестиционным кредитам. Инициатива в середине июля проходила стадию межведомственного согласования.

Согласно информации издания, Минфин не согласовал проект, причины отказа не называются, но известно, что работа по проекту продолжается. По словам неназванного собеседника газеты, Минфин поставил проект на паузу после изучения отчётности и вывода, что у аэропортов «всё не так уж и плохо».

Необходимость поддержки авиаотрасли возникла после отмены авиарейсов за границу и снижения пассажиропотока из-за закрытия воздушного пространства рядом стран для российских самолётов. Также роль сыграли запрет ЕС на поставки самолётов в Россию и риск ареста взятых в лизинг воздушных судов. Кроме того, с начала спецоперации была приостановлена работа 11 аэропортов на юге и в центре России, включая гавани черноморских курортов.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила до 30 июля ограничения полётов в 11 городах России. Мера касается аэропортов, расположенных на юге и в центральной части страны.