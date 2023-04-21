В Пскове задержали мужчину, запустившего дрон над аэродромом Baza: задержан мужчина, запустивший беспилотник над псковским аэропортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники спецслужб нашли мужчину, который запустил квадрокоптер над аэропортом имени княгини Ольги в Пскове, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, он уже задержан и доставлен в полицию.

Канал уточнил, что речь идет о местном жителе по фамилии Свереда. В полиции мужчина признался, что именно он запустил квадрокоптер.

Об обнаружении подозрительного беспилотника в псковском аэропорту стало известно 19 апреля. Аппарат, оснащенный видеокамерой, был найден на месте стоянки самолетов. Дрон отправили на экспертизу.

В начале апреля Telegram-канал Mash сообщил о падении на территории завода «Факел» в Химках самодельного беспилотника с камерами. На предприятии производят системы ПВО «Тор» и С-400, а также модернизируются комплексы С-300 и «Оса». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал SHOT писал, что жительница московского поселка Первомайское нашла на своем участке упавший квадрокоптер с камерой. Дрон не был оснащен боезарядом и никакой опасности не представлял. Минобороны это информацию также не комментировало.