В полиции Петербурга создали отдел по контролю за небом Отдел для контроля за беспилотниками начал работу в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противодронное ружье

В Санкт-Петербурге начал работу отдел для контроля за беспилотниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области во «ВКонтакте». Отдел был создан после введения ограничений для БПЛА и осуществил первую задачу во время праздничных мероприятий 9 мая.

Основная задача специального отдела — обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий. Дебютировало новое подразделение 9 мая во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Спокойное небо обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центральной части города, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что в состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях. Сотрудники могут поступить в мобильные патрули, группы стрелков и специальные технические группы, которые занимаются подавлением и нейтрализацией дронов.

Ранее Герой РФ Сергей Липовой заявил, что 9 мая Украина пыталась атаковать Москву беспилотниками. Через несколько часов он опроверг собственное заявление. По его словам, озвученная информация была от непроверенных источников из соцсетей.