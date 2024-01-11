В Подмосковье рысь поймала лису и попала на видео

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В подмосковном Можайске местные жители заметили рысь, которая поймала лису, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Очевидцам удалось заснять охоту на видео.

На представленных кадрах можно увидеть, как рысь крепко схватила лису зубами. При этом жертва хищника практически не предпринимала попыток освободиться, хотя отчаянно била хвостом. В какой-то момент рысь заметила людей и отошла дальше к деревьям.

Ранее в поселке Рудный Приморского края пес по кличке Шатун загнал рысь на деревянный столб линии электропередачи. Местный житель, ставший очевидцем ситуации, снял эпизод на видео.

Также сообщалось о поимке рыси, которая поселилась в подвале жилого многоэтажного дома в Иркутске. Сотрудники питомника «К-9» рассказали, что приехали на вызов на улице Новаторов поздно вечером, установили ловушку. В ходе операции в подвале нашли мертвых котят и останки кошки. Предположительно, их убила рысь. Специалисты отметили, что дикое животное находится в истощенном состоянии.

В Забайкальском крае рысь пробралась не территорию местной школы. Инцидент произошел в поселке Вершино-Дарасунский. Правоохранители обследовали местность после поступивших от жителей и районного охотоведа сообщений, однако следов дикого животного не обнаружили. Позднее выяснилось, что рысь успела уйти на достаточное расстояние от поселка.