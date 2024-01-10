Опубликовано видео с рысью, забравшейся на столб ЛЭП в Приморье Пес загнал рысь на верхушку столба в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В поселке Рудный в Приморье пес по кличке Шатун загнал рысь на деревянный столб линии электропередач. Видео опубликовал в социальных сетях местный житель.

Шатун, ты загнал? Молодец. Гы-гы! прикольно. Холодно, надо домой валить. Все, Шатун, домой пошли. Пусть она убегает, — говорит за кадром автор съемки.

Местные СМИ отмечают, что рыси часто приходят в населенные пункты. Они гуляют по тайге в поисках пищи.

Ранее жители Енисейска, расположенного в Красноярском крае, заметили обессилевшую рысь в черте города. Дикое животное вышло за помощью к людям. Полицейские взяли рысь под охрану до прибытия специалистов из красноярского Центра охраны дикой природы «Инстинкт». Предполагается, что животное могло заболеть.

4 января ученым из национального парка «Земля леопарда» удалось получить первое видео с амурским тигром на фоне столицы Приморья — города Владивостока. Ролик с участием полосатого зверя записали скрытые лесные камеры во время снегопада. Сначала на опубликованных кадрах виден ясный солнечный день, вдалеке — очертания города и знаменитые владивостокские мосты. Затем погода меняется, начинается снегопад, в кадре появляется хищник. Информация с фотоловушки помогла установить «личность» обитающего здесь тигра — в объектив попал молодой самец под номером T 115M.