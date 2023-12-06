Рысь пробралась на территорию школы в поселке Забайкальского края

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

В Забайкальском крае рысь пробралась на территорию школы, сообщил «МК в Чите» глава поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Александр Окладников. О появлении дикого животного на улицах также сообщали местные жители.

В пресс-службе Минприроды Забайкальского края уточнили, что районный охотовед обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию, но рысь не обнаружили. Следы животного вели в лес. Охотовед с другими охотниками направился по следу. Он установил, что рысь успела скрыться на достаточное расстояние от поселка.

Окладников подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Глава также лично осмотрел территорию. Полицейские продолжают дежурить на случай возвращения хищника.

В Томской области в селе Могочино Молчановского района ранее произошло нашествие норок. Местные жители запечатлели на видео животных, прыгающих по крышам домов. По словам жителей, прежде им еще не приходилось наблюдать столько норок. Этой зимой они бегают по селу, прыгают по заборам и крышам.

До этого в районе села Монакино в Приморском крае автомобилисты заметили трех краснокнижных леопардов. Животные посмотрели на транспорт и затем ушли в лес. Предполагается, что это самка и два ее детеныша.