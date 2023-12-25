Рысь — убийца котят поселилась в подвале иркутской многоэтажки В Иркутске поймали рысь, обитавшую в подвале многоэтажки

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В Иркутске поймали рысь, которая несколько дней обитала в подвале жилого дома на улице Новаторов, сообщается в Telegram-канале питомника «К-9». Его представители рассказали, что дикое животное истощено, его нужно откормить, вопрос о возвращении в естественную среду обитания пока не стоит.

Мы поздно вечером приехали на выезд, искали рысь в подвале несколько часов, установили ловушку. Во время операции по отлову рыси в подвале были обнаружены мертвые котята и останки кошки, предположительно, убитые рысью, — сообщили в питомнике.

Сотрудница питомника «К-9» Елена Прадчук рассказала «Газете.Ru», что пойманная рысь не совсем дикая, она могла быть домашней. По ее словам, пока ее будут откармливать, а весной решат, возможно ли выпустить ее в лес.

Местная жительница Екатерина сообщила изданию, что дети заметили рысь возле подвала неделю назад. Женщина сначала подумала, что речь идет об обычной кошке.

Она сидела около подвала, видимо, искала еду, так как в подвале жили кошки, которых подкармливала бабушка из этого дома. <...> Мы подошли, она посидела, что-то поела и убежала в окошко подвала. <...> Позже позвали ее «кыс-кыс», и она вылезла, — сказала женщина.

Еще один местный житель, Борис, рассказал, что рысь просто сидела под балконами возле подъездов и смотрела на людей. Когда он проходил мимо и остановился, чтобы сфотографировать ее, она просто сидела и наблюдала.

Ранее в городе Енисейске Красноярского края заметили обессилевшую рысь, которая вышла за помощью к людям. На следующий день стало известно, что животное умерло после укола снотворного, который ей сделали ветеринары, собиравшиеся отвезти рысь на передержку в зоопарк.