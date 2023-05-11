В Подмосковье при взрыве газа погиб один человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском при взрыве газа в жилом доме погиб один человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Московской области. В результате хлопка начался пожар — огнем было охвачено около 32 кв. м.

В подмосковном Раменском в жилом доме на улице Коминтерна произошел пожар, характерных признаков взрыва не наблюдается, — сказали в МЧС.

Инцидент произошел в четырехэтажном жилом доме на улице Коминтерна. Возгорание удалось ликвидировать. В настоящее время на месте случившегося работают экстренные службы. Причины возгорания выясняют специалисты.

Ранее в многоквартирном доме в Волгограде взорвался бытовой газ. Хлопок произошел в ночь на 21 апреля в пятиэтажном здании на улице Титова, возникший пожар перекинулся на соседние помещения. Пострадали три квартиры на втором и третьем этажах, в одной из них частично обрушилось межкомнатное перекрытие. По словам очевидца, ударной волной выбило дверь подъезда дома и окна в соседних домах, а упавшее ограждение балкона повредило припаркованный автомобиль.

Ранее при взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана погиб один человек. В результате ЧП пострадали 12 человек, в том числе восемь детей.