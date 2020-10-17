В Петербурге заметили плакаты с неправильно надетой маской

https://static.news.ru/photo/06fbb54c-107c-11eb-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В метро и поликлиниках Санкт-Петербурга появились плакаты, напоминающие гражданам о необходимости обращаться в службу «112» при возвращении из неблагополучной по коронавирусу страны. При этом у человека, изображённого на плакате, маска не закрывает нос, а спущена на подбородок.

В петербургских поликлиниках и метрополитене появились интересные плакаты — с неправильным ношением масок. Их выпустили комитет по здравоохранению, МИАЦ и Городской центр медицинской профилактики. Фото прислала моя подписчица, — написал «ВКонтакте» депутат Заксобрания Алексей Цивилёв.

Он уточнил, что Роспотребнадзор ещё в начале 2020 года выпустил памятку, где говорилось, что «маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров».

После того как недочёт властей получил широкую огласку, в городском комитете по здравоохранению заявили, что эти плакаты уже давно было рекомендовано снять, так как они потеряли свою актуальность несколько месяцев назад, передаёт 78.ru.

Как писал NEWS.ru, в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В частности, проверки на общественном транспорте станут проводиться чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы. С 16 октября пассажиров уже не пускают в транспорт без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд, сообщил столичный департамент транспорта. Там также пообещали в усиленном режиме проводить дезинфекцию поверхностей. Кроме того, согласно предписанию главного санитарного врача столицы, не менее 10% сотрудников Мостранспорта должны каждые 15 дней тестироваться на коронавирус.