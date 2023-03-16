В Петербурге из-за сбоя закрывали две станции метро В Петербурге закрывали на вход станции метро «Владимирская» и «Балтийская»

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

В Санкт-Петербурге закрыли на вход станции метро «Владимирская» и «Балтийская», пассажиров просили пользоваться соседними станциями, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Также сообщалось, что на станциях остановлены поезда. По данным канала «78 | НОВОСТИ» поезда на других станциях также стали следовать с увеличенным интервалом. О причинах сбоя не сообщалось.

Впоследствии в метро Санкт-Петербурга сообщили, что движение поездов восстанавливается, обе станции открыты и работают в штатном режиме.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на Большой кольцевой линии в Москве произошел сбой из-за потопа. На одном из участков рельсы ушли под воду. Поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» не ходили более часа.

27 февраля на станции метро «Спортивная» произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление.

На красной ветке остановили движение поездов от «Парка культуры» до «Университета». По данным РИА Новости, произошло замыкание проводки. Из метро эвакуировали более 100 человек. В 21:05 пожар был потушен.

Позже стало известно, что возгорание на станции возникло из-за проблем с электродвигателем вагона. Никто из пассажиров не пострадал.