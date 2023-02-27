Названа причина возгорания на станции метро в Москве Дептранс: возгорание на станции «Спортивная» возникло из-за проблем с электродвигателем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание на станции московского метро «Спортивная» возникло из-за проблем с электродвигателем вагона, сообщается в Telegram-канале дептранса. По данным ведомства, никто из пассажиров не пострадал. Станция была временно закрыта для пассажиров.

Станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие в направлении из центра, проезжают станцию без остановки. Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал. На месте работают оперативные службы и МЧС, — указано в сообщении.

Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств инцидента в столичном метрополитене. Состав убрали с линии, а движение восстановили.

По поручению прокуратуры Москвы работу экстренных и оперативных служб координирует заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко, — говорится в сообщении.

27 февраля на станции метро «Спортивная» произошло возгорание в одном из вагонов. По информации МЧС, площадь возгорания составила один квадратный метр. На станции наблюдалось сильное задымление.

На красной ветке остановили движение поездов от «Парка культуры» до «Университета». По данным РИА Новости, произошло замыкание проводки. Из метро эвакуировали более 100 человек. В 21:05 пожар был потушен.