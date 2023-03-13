«Осторожно, новости»: тоннель Большой кольцевой линии метро затопило

Фото: Социальные сети

На Большой кольцевой линии произошел сбой из-за потопа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным канала, на одном из участков рельсы ушли под воду.

Поезда от станции «Новаторская» до «Аминьевской» не ходили более часа.

В дептрансе сообщили, что движение составов было приостановлено из-за проверки инфраструктуры. В ведомстве отметили, что движение поездов на БКЛ полностью восстановили в 12:25.

Нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении дептранса.

На видео из подземки показан поезд, испачканный грязью или чем-то похожим на бетон. С потолка тоннеля метро капает вода.

1 марта состоялась церемония открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Открылись девять последних станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Новая линия разгрузит транспортное сообщение в 34 районах Москвы с населением более 3 млн человек.