В Петербурге рассказали о проблемах с поставками запчастей для велосипедов

Жителям Санкт-Петербурга следует отремонтировать свои велосипеды до начала сезона, так как ожидаются проблемы с поставками импортных запчастей Shimano, заявила пресс-секретарь франчайзинговой сети «ВелоДрайв» Ольга Мордвина-Щодро. При этом она отметила, что особенно остро этот вопрос может встать у курьеров, пишут «Невские Новости».

Мы ожидаем, что будут большие проблемы с поставками деталей японской фирмы Shimano. Это основной поставщик качественного навесного оборудования — тормозных ручек, переключателей передач. У них есть разные линейки, от относительно недорогих до премиум-сегмента (Shimano Deore). Мы ожидаем, что будут проблемы с поставками этих комплектующих, — заявила Мордвина-Щодро.

Она добавила, что больше всего люди тратят на велосипеды в середине весны, когда начинается сезон и некоторые задумываются о том, чтобы купить ребёнку новое средство передвижения по городу. По словам пресс-секретаря, из-за ухода западных компаний с российского рынка многие россияне стали пользоваться белорусскими велосипедами фирмы Aist.

Ранее руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв посоветовал учить ребёнка кататься на велосипеде лучше на моделях с ручными тормозами, чтобы потом не переучивать. А вообще, начинать обучение можно на беговелах и велосипедах с приставными колёсами, отметил он.