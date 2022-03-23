Учить детей кататься посоветовали на велосипедах со «взрослыми» тормозами

Учить ребёнка кататься на велосипеде лучше на моделях с ручными тормозами, чтобы потом не переучивать, посоветовал руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачёв в разговоре с РИАМО. А вообще, начинать обучение можно на беговелах и велосипедах с приставными колёсами, отметил он.

Как правило, детские велосипеды не с передними тормозами, а как наши советские были, с педальными. То есть обратное вращение педалей срабатывает как тормоз. Если есть возможность, то лучше покупать с тормозами, как на взрослых велосипедах, чтобы потом не переучивать, — сказал Маркачёв.

По его словам, чем младше ребёнок, тем легче он поддаётся обучению, а в первую очередь ему нужно показать, как ехать прямо.

Ранее для небольших поездок в черте города руководитель велоклуба Константин Маркачёв посоветовал выбирать обычный недорогой велосипед. Если человек планирует устраивать походы или кататься за городом, то стоит купить велосипед подороже, так как они сделаны более качественно и лучше оборудованы. При этом он посоветовал выбирать велосипед лично, а не в интернет-магазине.

Он напомнил, что перед первой весенней поездкой нужно провести технический осмотр велосипеда. Должны работать переключатели и тормоза, а требующие этого детали стоит смазать.