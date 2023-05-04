В Петербурге проверили реакцию на неизвестные дроны На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге приземлили дрон для проверки подавителей БПЛА

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На подлете к Дворцовой площади в Санкт-Петербурге приземлили неизвестный дрон, сообщает «Фонтанка». По информации издания, дрон мог быть запущен для проверки подавителей БПЛА.

По данным «Фонтанки», беспилотник поднялся на несколько метров, а потом упал на Дворцовую площадь, ближе к Александровскому саду. К дрону подошел человек, которого вместе с БПЛА забрала полиция.

По словам очевидца, которые приводит издание, дрон летел невысоко в районе проведения репетиции парада победы. Человек, подошедший к беспилотнику, был в капюшоне.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили запуск беспилотников. Там установлен запрет на полеты БПЛА в радиусе 150 км вокруг города, он будет действовать по меньшей мере до 15 мая. Для запуска беспилотника необходимо получить специальное разрешение в горкомитете по транспорту.

Также полет беспилотников запретили в Москве и Подмосковье. Позже ограничение было введено в Хабаровском крае и Свердловской области. Под исключение попадают дроны, которые используют правоохранители, органы власти и предприятия, выполняющие гособоронзаказ.