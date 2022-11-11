В Первоуральске задержали экс-депутата КПРФ за разлив ведра с фекалиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Первоуральск Свердловской области сотрудники Росгвардии задержали бывшего депутата от партии КПРФ Наталью Крылову, сообщает Telegram-канал «Вечерние ведомости». Авторы текста утверждают, что женщина разлила ведро с фекалиями на компьютер сотрудника местного «Водоканала», из-за чего ее задержали служащие ЧОП, а после передали Росгвардии. Дальнейшая судьба женщины неизвестна.

По данным Telegram-канала, Крылова хотела обратить внимание властей и сотрудников «Водоканала» на проблему жителей многоквартирного дома на улице Емлина в Первоуральске — утверждается, что у них много лет в подвале скапливаются канализационные стоки. Депутат долгое время подавала жалобы, однако на них никто не реагировал. В связи с этим она и решила принести ведро с фекалиями в здание «Водоканала».

Сотрудница организации заявила, что в результате разлива каловых масс у нее перестали работать мышь и клавиатура. Крылова хотела возместить сумму ущерба, но ее оперативно задержали росгвардейцы.

В сентябре в Москве полицейские задержали муниципального депутата Басманного района от партии КПРФ Павла Иванова. Точные причины задержания не называются. По словам мундепа, задержание произошло на станции метро «Чистые пруды» — сработали камеры распознавания лиц.

В конце мая в Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Оппозиционера забрали в ОВД «Хамовники» прямо со встречи с жителями района, которая была посвящена планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов.

Позднее он был оштрафован на 200 тысяч рублей, поскольку был признан виновным в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).