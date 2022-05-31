В Москве задержали депутата-оппозиционера Митрохина В Москве задержаyн депутат Мосгордумы Митрохин

Сергей Митрохин / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве полиция задержала депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина, сообщила в Telegram-канале его помощница Мария Чуприна. Оппозиционера забрали в ОВД Хамовники прямо со встречи с жителями района, которая была посвящена планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов, отметила она.

Сергей Митрохин задержан в Хамовниках на улице Ефремова, 11 во время встречи с жителями, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов, — написала Чуприна.

Она добавила, что к депутату уже выехал адвокат Сергей Тельнов.

В январе Митрохину запретили выезжать за границу и арестовали счета из-за участия в несанкционированных акциях на Пушкинской площади и возле здания Совфеда в 2021 году. Также его обязали выплатить штрафы на общую сумму в 450 тысяч рублей. Эту ситуацию депутат назвал признаком репрессий и непрофессионализма.