Депутата Митрохина оштрафовали за нарушение правил массовых акций Депутата Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил массовых акций

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Он признан виновным в административном правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Митрохин признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей, — рассказал собеседник агентства.

Ранее полиция задержала Митрохина, отправив его в ОВД Хамовники прямо со встречи с жителями района. Люди заявили о незаконности планов прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов на улице Ефремова, дом 11.

В январе Митрохину запретили выезжать за границу и арестовали счета из-за участия в несанкционированных акциях на Пушкинской площади и возле здания Совфеда в 2021 году. Также его обязали выплатить штрафы на общую сумму в 450 тысяч рублей. Эту ситуацию депутат назвал признаком репрессий и непрофессионализма.