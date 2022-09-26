В Пермском крае женщина зарезала дочь после мобилизации мужа В Пермском крае женщина зарезала шестилетнюю дочь и пыталась убить себя

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница села Барда Пермского края зарезала шестилетнюю дочь и попыталась убить себя после ссоры с супругом, сообщается на сайте регионального СКР. По версии Telegram-канала «Осторожно, новости», женщина поругалась с мужем, которого ранее мобилизовали.

Подозреваемая после ссоры со своим мужем по малозначительному поводу, находясь дома, зашла в комнату дочери 2016 года рождения и нанесла той смертельный удар ножом в область сердца. После убийства ребенка подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью, — говорится в сообщении СК.

Ребенка спасти не удалось, а мать госпитализировали и прооперировали. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, ранее подозреваемая дважды пыталась свести счеты с жизнью.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», женщина проживала вместе с 29-летним мужем Рамином, который работал бурильщиком на нефтяной скважине. Пара воспитывала двоих детей. По версии издания, в минувшие выходные женщина выпила вместе с супругом, между ними завязалась ссора, так как «девушка не хотела отпускать супруга», который «около десяти лет назад служил в разведке».

Ранее тело трёхлетнего ребёнка с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве. Следователи задержали 27-летнюю мать, подозреваемую в убийстве. Омбудсмен по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что родительница состояла на учёте в психиатрическом стационаре.