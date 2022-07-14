В Перми бизнесмена нашли мертвым в Porsche SHOT: в Перми нашли труп бизнесмена в Porsche

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми на переднем сиденье автомобиля Porsche полицейские обнаружили тело 42-летнего бизнесмена Евгения Иванова, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что Иванов ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Труп на водительском сиденье в припаркованном авто заметили прохожие. Полицейские установили личность жертвы. Это 42-летний Евгений Иванов, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщает Telegram-канал.

1 июля 52-летнему жителю Перми было предъявлено обвинение в убийстве 54-летней подруги. Причиной ссоры послужил отказ женщины сварить борщ. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

В июне неизвестные попытались поджечь здание пермского военкомата. Инцидент произошёл рано утром 24 июня на Закамской улице. Поджигатели бросили в здание военкомата по Кировскому району четыре бутылки с «коктейлем Молотова». Две из них разбились, а ещё две остались целыми. Пожара не произошло.