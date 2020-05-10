В Омской области на фоне жары увеличилось число заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f47cff48-92ae-11ea-bc97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Омская область/vk.com

Коронавирус за прошедшие сутки выявили у ещё 34 жителей Омской области.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, заболевшие — взрослые люди из всех возрастных групп. Из них 23 — женщины, 11 — мужчины. Общее число инфицированных достигло 279.

В Омске за сутки заразились 29 человек, ещё 5 — в районах области.

Вчера [9 мая] омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится, — отметили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что гражданам необходимо соблюдать дистанцию, носить маски. Особую осторожность должны проявлять пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Также, согласно информации архива погоды сервиса RP5.ru, 9 мая к 18:00 столбики термометров в Омске показывали 26 градусов тепла, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Ставрополья продлили ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, до 18 мая. Как заявил губернатор края Владимир Владимиров, в настоящее время динамика заболеваемости COVID-19 на Ставрополье не даёт оснований для отмены ограничений.