Власти Украины ввели в Херсоне комендантский час

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г. Херсон

Власти Украины вели 12 ноября в Херсоне комендантский час, сообщил в Telegram-канале глава украинской Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он добавил, что из-за проведения разминирования также ограничены въезд и выезд из города.

Мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов, утра комендантский час. Хочу сообщить также, что будет ограничена возможность выезда из города и въезда в него для обеспечения мероприятий по разминированию, — написал Янушевич.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram-канале о начале работы в Херсоне подконтрольной Киеву областной военной администрации, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

На место прибыли и приступили к работе администрация Херсонской области, Херсона и Херсонского района. Также приступили к работе Национальная полиция и СБУ, — сказал он.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Ранее Суровикин в докладе Шойгу заявил, что в период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.