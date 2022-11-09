Суровикин назвал число потерь ВСУ Суровикин: ВСУ потеряли более 12 тысячи бойцов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сергей Суровикин

В период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысяч из них были убиты на Херсонском направлении, заявил Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе главе Минобороны России Сергею Шойгу. По сведениям Суровикина, российские потери на херсонском направлении оказались в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ.

Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак на Херсонском направлении за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов, — сказал Суровикин.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил об отводе российский войск из Херсона. Суровикин в докладе министру заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Также Суровикин отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра. Город находится на правом берегу реки.