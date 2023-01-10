В Новосибирске от холода треснуло здание

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В Новосибирске на улице Римского-Корсакова из-за морозов треснул шов многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал «112». Прибывшие на место происшествия наряды МЧС и коммунальные службы установили, что риск обрушения здания отсутствует.

По информации Telegram-канала, с потолка ряда квартир сыпалась штукатурка. Жильцы утверждают, что трещина в доме существует уже несколько лет, однако от холода она резко увеличилась.

Решение о ремонте дома будет принимать комиссия.

На утро 10 января температура воздуха в Новосибирске опустилась до минус 28 градусов.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о порывах ветра до 15 метров в секунду и метели. К пятнице, 13 января, температурный фон в столице вернется к норме и составит от 1 до 6 градусов мороза.