Водителям назвали самые опасные неисправности при поездках в сильный мороз Автоэксперт Колодочкин предостерег от поездок с разряженным аккумулятором в сильный мороз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одной из наиболее опасных неисправностей автомобиля при поездках в сильный мороз является старый или разряженный аккумулятор, рассказал «Газете.Ru» эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Он также предостерег от поездок с налипанием большого объема снега на колесных арках. Еще одна проблема может возникнуть из-за застывания омывающей жидкости в форсунках, что характерно для «незамерзайки», продающейся в России.

Когда аккумулятор старый или разряженный, даже если вам удалось запустить двигатель после стоянки, его энергии может не хватить на то, чтобы завести машину после остановки в пути. Ни одна аккумуляторная батарея в мороз практически не заряжается, а только отдает заряд, — пояснил эксперт.

Для получения заряда аккумулятором подкапотное пространство должно прогреваться, что в условиях коротких поездок и сильных морозов достигается не всегда, добавил он. Он также указал, что у изопропанола, в отличие от запрещенного в России метанола, в условиях низких температур сильно повышается вязкость, и в результате стекло не очищается.

Опасно также заправлять машину летним дизельным топливом, торговля которым в зимнее время не запрещена. Владельцам дизельных авто Колодочкин посоветовал заправляться на проверенных АЗС, в том числе тех, где заправляются большие грузовики.

Налипание снега на колесных арках может помешать в нужный момент совершить маневр. В мороз эксперт также посоветовал иметь с собой запасные предохранители, чтобы заменить перегоревший в случае, если «дворники» примерзнут к стеклу.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин напомнил, что по прибытии на место нужно поднимать «дворники», чтобы они не примерзали к лобовому стеклу. При низких температурах он также посоветовал использовать специальное водоотталкивающее средство, чтобы защитить стекла машины от образования наледи.