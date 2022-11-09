Назван способ защитить машину от обледенения Автоэксперт Колодочкин рассказал россиянам, как защитить машину от обледенения

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Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что защитить автомобиль от обледенения поможет обработка нескольких элементов машины специальными средствами. Он пояснил, что резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон. Он при этом предупредил, что, если на автомобиле образовалась ледяная корка в 5–10 см, то его необходимо эвакуировать в теплое помещение, пишут «Известия».

Чтобы снизить вероятность примерзания, резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон, — рассказал Колодочкин.

Он предостерег от использования горячей воды, так как в этом случае может треснуть стекло или потрескаться краска автомобиля.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ранее заявили, что в настоящее время необходимо рассмотреть вариант, который предлагали страховые компании, а именно ремонт автомобилей по ОСАГО с помощью б/у запчастей. Также предлагается рассмотреть увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 дней до 60.

Отмечается, что к операционному заказу сейчас по количеству не доступны примерно 25–30% деталей. Из-за нехватки новых запчастей, включая стекла, элементы системы безопасности, электропроводку, а также несущие детали кузова и интерьер, выросла доля станций техобслуживания, которые отказываются от ремонта по ОСАГО.