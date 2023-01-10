Москвичей предупредили о скорых метелях в городе Вильфанд: метели придут в Москву в среду, 11 января

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среду, 11 января, в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду и метели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что ненастье продлится недолго.

В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков, — сказал метеоролог.

Он также пояснил, что порывы ветра, которые будут наблюдаться в столице во вторник и среду, связаны со столкновениями воздушных масс с разным характером на фоне смены режима погоды.

Ранее Вильфанд рассказал, что повышение температуры до минус 7–12 градусов ожидается в Москве днем в среду, 11 января. К пятнице, 13 января, температурный фон в столице вернется к норме и составит от 1 до 6 градусов мороза.

В то же время он сообщил о сильных морозах, которые ожидаются в Ярославской и Костромской областях в ближайшие дни. По словам синоптика, 9 и 10 января в этих регионах столбик термометра может опуститься до −35–40 градусов.