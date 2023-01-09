Жителей двух российских регионов предупредили о морозах до минус 40 Вильфанд предупредил о морозах до минус 40 в Ярославской и Костромской областях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

9 и 10 января в Ярославской и Костромской областях ожидается до минус 35–40 градусов, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, особенно остро морозы будут ощущаться в утреннее время суток.

9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области — до 35 градусов и ниже, а в Костромской области — минус 35–37 градусов, а на востоке области — до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно, — сказал Вильфанд.

Также он сообщил о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай 9 января. По его словам, в течение дня там выпадет мокрый снег и дождь, ожидаются порывы ветра до 24 м/с. С учетом дальнейшего резкого похолодания это приведет к сильнейшей гололедице, подчеркнул Вильфанд.

9 января в селе Оймякон в Якутии синоптики зафиксировали минус 59 градусов. Еще в девяти пунктах района столбики термометров показали минус 45 градусов. На юго-западе республики сейчас идет умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе — преимущественно без осадков, в центральной части — местами морозные туманы.